Architects dévoile le nouveau single « Everything Ends »

Le groupe britannique de metalcore Architects continue de marquer la scène musicale avec la sortie de leur nouveau single « Everything Ends ». Ce titre percutant est extrait de leur onzième album studio, « The Sky, The Earth & All Between », dont la sortie est prévue pour le 28 février 2025 via Epitaph Records.

« Everything Ends » se distingue par une approche musicale rappelant l’influence de Linkin Park, avec une empreinte notable de Jordan Fish, producteur de l’album. Le morceau illustre la capacité du groupe à fusionner des éléments mélodiques avec une intensité brute, offrant ainsi une expérience auditive à la fois puissante et émotionnelle.

En parallèle de la sortie de l’album, Architects prévoit une série de concerts, notamment en première partie de Metallica et de Linkin Park en Allemagne en juin et juillet 2025. Les fans français auront également l’opportunité de les voir en live lors de leur concert à la Halle Tony Garnier de Lyon le 14 mars 2025.

Avec « Everything Ends » et l’album à venir, Architects démontre une fois de plus leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leur essence, consolidant ainsi leur position parmi les groupes de rock les plus influents du Royaume-Uni.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr