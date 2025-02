Adrian Smith & Richie Kotzen : le retour flamboyant avec « Black Light / White Noise »

Adrian Smith et Richie Kotzen frappent fort avec leur deuxième album studio, « Black Light / White Noise », prévu pour une sortie le 4 avril 2025. Après un premier album acclamé en 2021, le duo revient avec dix nouveaux titres qui s’annoncent comme une véritable déclaration d’amour au classic rock moderne.

Un duo en parfaite harmonie

Les légendaires guitaristes et chanteurs confirment leur alchimie musicale unique, forgeant un son à la fois puissant et mélodique. Ce nouvel album, enregistré à The House à Los Angeles et mixé par Jay Ruston, promet une immersion totale dans un rock inspiré, influencé par des icônes comme Thin Lizzy, Cream, Deep Purple ou encore Jimi Hendrix.

Disponible en CD digipak, vinyle noir et digital HD, « Black Light / White Noise » sera également proposé en édition limitée sous la forme d’un vinyle clair avec éclaboussures, un objet collector qui ravira les fans.

« Black Light » : un titre qui a failli disparaître

Après le premier extrait « White Noise », qui donne son nom à l’album, Smith et Kotzen dévoilent « Black Light », un titre qui a bien failli ne jamais voir le jour. Enregistrée lors d’une session nocturne, la chanson est devenue un pilier central du projet, inspirant même l’artwork de l’album.

Son clip, produit et réalisé par The Ragsdale Brothers (Daughtry, Dorothy feat. Slash, Theory of A Dead Man), met en scène le duo accompagné de la bassiste Julia Lage et du batteur Bruno Valverde, ainsi que la talentueuse acrobate russe Gyulnara Karaeva, ancienne artiste du Cirque du Soleil.

Les paroles de « Black Light » explorent les thèmes de la tromperie et de la désillusion, évoquant une lumière révélatrice des vérités cachées sous la surface. Le photographe britannique John McMurtrie a utilisé cette idée pour créer une pochette intrigante, avec des guitares Fender et Charvel noires et bois de rose illuminées par une peinture spéciale sous UV.

Un album taillé pour durer

Dès le premier morceau « Muddy Water » jusqu’à la majestueuse conclusion « Beyond The Pale », « Black Light / White Noise » promet une expérience auditive intense et immersive. Le duo excelle dans l’art du riff entêtant, des harmonies vocales saisissantes et des solos de guitare enflammés, livrant un album ambitieux, atmosphérique et profondément ancré dans l’héritage du rock.

Pour Richie Kotzen, ce disque marque une véritable continuité avec leur premier effort : « Nous sommes très fiers de cet album. Il met encore plus en avant notre complicité dans l’écriture, les harmonies et les performances vocales et instrumentales. Cet ADN Smith/Kotzen est maintenant bien défini, et nous avons hâte de le défendre sur scène. »

Adrian Smith renchérit : « Nous sommes comme une famille élargie désormais. Ce projet a trouvé son son, son identité. Peu d’artistes partagent à ce point les guitares et les voix. Cela me rappelle Humble Pie et Cream, et franchement, c’est une très bonne référence ! »

Tracklist de « Black Light / White Noise » :

Muddy Water White Noise Black Light Darkside Life Unchained Blindsided Wraith Heavy Weather Outlaw Beyond The Pale

Ce nouvel album de Smith/Kotzen s’annonce déjà comme une œuvre incontournable pour tous les amateurs de classic rock et de compositions inspirées. Disponible en précommande dès maintenant, « Black Light / White Noise » promet d’être un futur classique du genre.

