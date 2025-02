Corey Taylor et Bad Omens revisitent « Dust in the Wind » pour la bande originale de Queen of the Ring

L’attente monte autour de Queen of the Ring, le biopic consacré à la légendaire catcheuse Mildred Burke, qui sortira en salles le 7 mars 2025. Pour accompagner cet événement, Sumerian Records dévoile une collaboration inédite entre Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) et Bad Omens : une reprise envoûtante du classique de Kansas, Dust in the Wind.

Une relecture intense d’un classique intemporel

Produite, mixée et mastérisée par Aaron Gilhuis, cette version réinterprétée de Dust in the Wind promet d’apporter une touche sombre et émotive au morceau emblématique de Kansas. Corey Taylor, connu pour sa voix puissante et expressive, s’associe ici à Bad Omens, groupe en pleine ascension dans la scène metalcore, pour offrir une relecture aussi mélancolique qu’intense.

Disponible dès maintenant en streaming, ce titre accompagnera la bande originale officielle du film Queen of the Ring, également prévue pour une sortie le 7 mars 2025 sous le label Sumerian Records.

Queen of the Ring : un biopic puissant sur une pionnière du catch féminin

Réalisé et écrit par Ash Avildsen, Queen of the Ring retrace l’histoire de Mildred Burke, une athlète qui a défié les normes et les interdits pour devenir une figure incontournable du catch féminin dans les années 1930 à 1950. Considérée comme la première catcheuse millionnaire, elle a affronté des hommes sur le ring à une époque où le catch féminin était banni dans de nombreuses régions des États-Unis.

Le film met en vedette Emily Bett Rickards (Arrow) dans le rôle de Mildred Burke, aux côtés d’un casting impressionnant comprenant Josh Lucas, Walton Goggins, Gavin Casalegno, Tyler Posey et Deborah Ann Woll. De véritables stars du catch telles que Kamille, Toni Storm, Trinity Fatu et Jim Cornette font également des apparitions dans le film.

Une sortie en phase avec la Journée internationale des droits des femmes

Prévue pour le 7 mars 2025, à l’occasion du week-end de la Journée internationale des droits des femmes, la sortie de Queen of the Ring se veut un hommage aux pionnières qui ont repoussé les limites et brisé les barrières dans leur domaine. Ce film s’annonce comme une célébration inspirante du courage et de la détermination féminine.

Les fans peuvent dès maintenant écouter Dust in the Wind et précommander leurs billets pour découvrir Queen of the Ring en salles dès sa sortie. Une occasion unique de célébrer la mémoire de Mildred Burke tout en profitant d’une bande-son à la hauteur de son héritage légendaire.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr