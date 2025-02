Architects dévoile « Brain Dead (feat. House of Protection) » en vidéo

Le groupe britannique Architects vient de dévoiler le nouveau titre « Brain Dead », en collaboration avec le collectif House of Protection. Le clip vidéo de « Brain Dead » a été réalisé par Kevin Garcia, connu pour son approche visuelle distinctive. Cette collaboration avec House of Protection apporte une dimension unique à la musique d’Architects, fusionnant leurs sonorités metalcore avec des éléments innovants. Cette nouvelle sortie s’inscrit dans la continuité de l’évolution musicale d’Architects, qui ne cesse de repousser les limites du genre et d’explorer de nouvelles directions artistiques. Le titre est tiré du nouvel album « The Sky, The Earth & All Between » qui vient tout juste de sortir.

