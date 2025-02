Architects – The Sky, The Earth & All Between : Un Metalcore Moderne, Puissant et Implacable

Architects frappe fort avec The Sky, The Earth & All Between, un album qui confirme leur maîtrise du metalcore moderne. Percutant, ultra-produit et oscillant entre rage viscérale et envolées mélodiques, ce nouvel opus s’inscrit dans la continuité de leurs dernières réalisations tout en repoussant encore les limites du genre.

Dès « Elegy », l’ouverture explosive donne le ton : riffs tranchants, batterie fracassante et refrains à la fois massifs et fédérateurs. Whiplash enfonce le clou avec une agressivité quasi mécanique, portée par des breakdowns d’une précision chirurgicale. Le diptyque « Blackhole » et « Everything Ends » démontre à quel point le groupe excelle dans l’art du contraste, balançant entre groove, rage et mélodies imparables.

Après l’énergie brute et compacte de « Brain Dead », Architects ralentit le tempo avec « Evil Eyes », un morceau aux sonorités aériennes et à l’ambiance immersive. « Landmines » équilibre habilement puissance et mélodie, porté par un refrain accrocheur et une interprétation vocale maîtrisée. « Judgement Day », quant à lui, se démarque avec une approche ultra moderne, flirtant avec des sonorités industrielles et une rythmique mécanique implacable, apportant une nouvelle facette à l’album.

Le dernier tiers de l’album ne relâche pas la pression : « Broken Mirror » et « Curse » s’enchaînent dans un tourbillon sonore maîtrisé, oscillant entre riffs acérés et refrains mémorables. « Seeing Red » remet une couche de puissance pure avant la conclusion, « Chandelier », qui s’impose comme un final magistral, épique et cathartique, offrant une montée en intensité à la hauteur de cet album sans temps mort.

Avec The Sky, The Earth & All Between, Architects prouve une fois de plus qu’il est un pilier du metal contemporain. Moderne, puissant et impeccablement produit, cet album montre un groupe au sommet de sa créativité, capable de conjuguer agressivité, mélodie et groove avec une aisance impressionnante.

A noter que le groupe sera en concert dans quelques jours avec Brutus et Guilt Trip:

10/03 Lille, FRA – Zenith

11/03 Strasbourg, FRA – Zenith

12/03 Nantes, FRA – Zenith

14/03 Lyon, FRA – Halle Tony Garnier

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr