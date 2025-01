Whitechapel annonce « Hymns in Dissonance », leur prochain album prévu pour mars 2025

Le groupe de deathcore Whitechapel est prêt à marquer 2025 avec un nouvel album intitulé Hymns in Dissonance, qui sortira le 15 mars via Metal Blade Records. Premier aperçu de ce projet, le clip du titre éponyme a été révélé, offrant une dose massive d’intensité sonore et visuelle, tout en présentant une esthétique sombre et captivante.

Une œuvre introspective et musicale

Selon le chanteur Phil Bozeman, cet album explore des thèmes profonds liés à l’introspection et aux luttes personnelles. Musicalement, il promet une approche variée, combinant des morceaux puissants et des compositions plus mélodiques, pour refléter l’évolution du groupe depuis leurs débuts.

Liste des titres :

Hymns in Dissonance Voidwalker Exile Silent Agony Crimson Mourning Divided Souls Shadows Fall Beneath the Wreckage Embrace the Abyss Last Lament

Avec Hymns in Dissonance, Whitechapel semble vouloir redéfinir son son tout en restant fidèle à ses racines. Ne manquez pas cette sortie majeure et découvrez le clip dès maintenant !

