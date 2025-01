Architects : « The Sky, The Earth & All Between », un nouvel album explosif !

Le 28 février 2025 marque une étape majeure pour Architects, avec la sortie de leur 11e album studio, The Sky, The Earth & All Between, sous le label Epitaph. Produit par Jordan Fish, cet opus s’annonce comme un mélange percutant de puissance brute et de mélodies envoûtantes. Les premiers singles, dont le dernier en date « Blackhole », témoignent de cette dualité. Sam Carter, chanteur du groupe, le qualifie de « véritable tempête sonore » et évoque un clip tourné en Californie, capturant toute l’intensité du morceau.

Avec des titres comme « Whiplash » et « Seeing Red », Architects explore des sonorités novatrices tout en restant fidèles à leur énergie légendaire. Cet album inclut des collaborations marquantes avec House of Protection et Amira Elfeky. Architectes continue de conquérir les scènes internationales, après des tournées aux côtés de Metallica et des passages mémorables en tête d’affiche au Bloodstock et au Motocultor Festival.

Pour les fans français, quatre concerts en province sont prévus en mars 2025, avant une tournée avec Linkin Park en Allemagne cet été.

Tracklist :

Elegy Whiplash Blackhole Everything Ends Brain Dead (feat. House of Protection) Evil Eyes Landmines Judgement Day (feat. Amira Elfeky) Broken Mirror Curse Seeing Red Chandelier

Architects semble prêt à repousser ses limites artistiques, consolidant son statut de figure majeure de la scène rock britannique.

En concert en France:

10 mars – Lille / Zénith

11 mars – Strasbourg / Zénith

12 mars – Nantes / Zénith

14 mars – Lyon / Halle Tony Garnier

