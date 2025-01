Mastodon : un nouvel album sous le signe de l’horreur surnaturelle

Brann Dailor, batteur de Mastodon, a récemment dévoilé que leur prochain album explorera des thèmes liés à l’horreur surnaturelle. Inspiré par des récits effrayants et mystérieux, le concept semble s’orienter vers une atmosphère cinématographique, combinant terreur et fascination. Cette direction artistique reflète la volonté du groupe d’explorer de nouveaux territoires émotionnels et musicaux.

Le nouvel opus marque également une étape importante dans leur processus créatif, promettant un mélange entre leur complexité musicale habituelle et une intensité narrative renforcée. Plus de détails devraient émerger dans les mois à venir.

