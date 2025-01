Exodus : Steve « Zetro » Souza quitte le groupe, Rob Dukes revient au micro

Le groupe légendaire de thrash metal Exodus a annoncé un changement majeur dans son line-up. Le chanteur Steve « Zetro » Souza quitte la formation, marquant la fin de son troisième passage avec le groupe. Pour remplacer Zetro, Exodus a décidé de ramener Rob Dukes, chanteur emblématique ayant officié de 2005 à 2014 et contribué à des albums marquants comme Shovel Headed Kill Machine et Exhibit B: The Human Condition.

Une transition en douceur

Dans un communiqué, Exodus a remercié Zetro pour ses années de dévouement et ses contributions significatives au groupe. Quant à Rob Dukes, son retour est accueilli avec enthousiasme par les fans, impatients de retrouver sa voix puissante et son style scénique unique. Le groupe a également précisé qu’il travaillait activement sur de nouveaux morceaux avec Dukes, laissant entendre qu’une nouvelle ère prometteuse est à venir.

Un héritage intact

Exodus, pionnier du thrash metal depuis les années 80, a traversé plusieurs changements de line-up sans jamais perdre son essence. Ce nouveau chapitre, avec le retour de Rob Dukes, témoigne de leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leurs racines.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr