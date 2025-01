Landmvrks dévoile un nouveau single marquant : « A Line in the Dust »

Les Marseillais de Landmvrks continuent de bâtir leur univers puissant avec « A Line in the Dust », en collaboration avec Mat Welsh de While She Sleeps. Ce titre, introspectif et captivant, est une nouvelle étape vers leur quatrième album, The Darkest Place I’ve Ever Been, attendu le 25 avril via Arising Empire.

Dans ce morceau, riffs intenses et mélodies touchantes fusionnent avec la voix poignante de Florent Salfati, illustrant la dualité émotionnelle de l’histoire autour de la « Créature ». Précommandez l’album dès maintenant et découvrez le clip :

Landmvrks sera en tournée mondiale, avec des passages dans l’hexagone, dont un Olympia déjà complet et plusieurs festivals cet été.

