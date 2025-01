Akiavel annonce son nouvel album, InVictus !

Le groupe de death metal Akiavel annonce la sortie de son quatrième album, InVictus, prévue pour le 14 mars 2025 via VERYCORDS. Cet opus s’articule autour du thème des 11 fleurs, symbolisant à la fois la fragilité et la résilience face à la brutalité de la vie. Chaque morceau de l’album représente une facette de cette dualité entre force et faiblesse, honorant ceux qui trouvent la force de se relever malgré l’adversité.

Le single Captured Alive, disponible dès maintenant, donne un avant-goût de la puissance brute et de l’intensité émotionnelle qui caractérisent cet album. Akiavel, connu pour son mélange unique de Melodic Death Metal, Blackened Death Metal et Brutal Death Metal, continue de repousser les limites du genre avec ce nouvel opus. Le groupe, mené par la chanteuse au growl saisissant Auré, délivre une performance musicale alliant violence percutante et mélodies envoûtantes.

Formé en 2018 dans le Sud-Est de la France, Akiavel s’est rapidement imposé sur la scène métal. Le groupe a marqué les esprits en se produisant dans des festivals prestigieux comme Hellfest, Motocultor Festival et Furios Fest. Avec InVictus, Akiavel confirme sa place parmi les groupes incontournables du death metal moderne.

Les précommandes pour l’album InVictus sont déjà ouvertes, et les fans peuvent d’ores et déjà se préparer à vivre une expérience musicale inoubliable.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr