Anthrax : Un nouvel album attendu cet automne

Les légendes du thrash metal, Anthrax, prévoient de sortir leur très attendu nouvel album à l’automne 2025. Ce sera le premier opus du groupe depuis For All Kings en 2016. Bien que peu de détails aient été révélés, cet album marque le retour en studio de l’un des piliers du Big Four, suscitant déjà une grande impatience parmi les fans.

