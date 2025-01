Rise Against dévoile « Nod », leur nouveau single

Après trois ans d’absence, Rise Against fait un retour fracassant avec « Nod », leur dernier single. Ce titre percutant, porté par la voix et l’énergie de Tim McIlrath, appelle à l’action face à l’apathie générale, avec le refrain marquant : « This can’t wait, not a minute, not a day. »

Produit par Catherine Marks (Foals, St. Vincent) et mixé par Alan Moulder (Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age), ce morceau annonce un nouveau chapitre pour les punk-rockers de Chicago. Il marque le lancement de leur tournée mondiale, qui débutera à Paris, le 2 février à l’Olympia, et s’étendra jusqu’à l’automne 2025.

Écoutez « Nod » dès maintenant et découvrez un avant-goût de leur futur projet !

