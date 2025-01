Poison The Well fait son grand retour avec « Trembling Level » après 15 ans d’absence

Après 15 ans d’absence, Poison The Well marque un retour fracassant avec « Trembling Level », un tout nouveau single qui capture l’essence même de leur discographie. Porté par des riffs tranchants, une intensité rythmique brutale et les hurlements viscéraux de Jeff Moreira, ce titre mélange habilement les différentes sonorités explorées par le groupe au fil des années. Le morceau s’achève sur une phrase marquante : « Don’t you let the silhouettes lead you to the ocean floor », avant un ultime breakdown explosif.

Ce retour ne se limite pas à un simple single. Poison The Well a également signé chez SharpTone Records, laissant présager d’autres nouveautés à venir. Le groupe officialise aussi l’intégration de Noah Harmon à la basse et Vadim Taver à la guitare, deux musiciens qui ont déjà joué avec eux par le passé. Mais la grande annonce ne s’arrête pas là : une tournée massive est prévue pour célébrer les 25 ans de The Opposite of December… A Season of Separation, un album devenu culte et considéré comme l’un des piliers du metalcore.

La tournée, qui débutera au printemps, promet des concerts intenses où l’album sera joué dans son intégralité, avec des invités de prestige comme Glassjaw, Better Lovers et Teenage Wrist. Jeff Moreira souligne l’importance de cet anniversaire, déclarant que « cette tournée est bien plus qu’une série de concerts, c’est une célébration de cet album et de son impact. » Bonne nouvelle pour les fans européens : la tournée traversera également l’Europe et le Royaume-Uni en 2025, faisant de ce retour un événement immanquable pour les amateurs de hardcore et de metalcore.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr