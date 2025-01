JINJER frappe fort avec « Duél » : un nouvel album explosif attendu pour février 2025

Les titans ukrainiens du Groove Metal progressif, JINJER, s’apprêtent à secouer la scène avec la sortie de leur cinquième album, « Duél », prévue pour le 7 février 2025 via Napalm Records. Déjà acclamé comme une œuvre puissante et visionnaire, cet opus s’annonce comme une démonstration ultime du talent du groupe, confirmant leur statut d’icônes du metal moderne.

Un single magistral en avant-goût

Après avoir captivé le public avec des titres comme « Someone’s Daughter », « Rogue », et « Green Serpent », JINJER dévoile le titre éponyme « Duél », un morceau à la fois technique et viscéral, qui illustre parfaitement l’évolution musicale du groupe. Les premières écoutes révèlent une intensité déconcertante, portée par la voix unique de Tatiana Shmayluk et les performances instrumentales impressionnantes de Vlad Ulasevich (batterie), Roman Ibramkhalilov (guitare) et Eugene Abdukhanov (basse).

Le groupe a une fois de plus collaboré avec Max Morton, leur producteur de longue date, pour donner naissance à un album qui pousse les frontières du metal progressif tout en restant brutal et sophistiqué.

Un album conçu avec minutie

Dans un communiqué, Eugene Abdukhanov exprime la fierté du groupe pour cette nouvelle sortie :

« Après toutes ces années, nous sommes toujours à la recherche de créativité et d’innovation. ‘Duél’ est l’album sur lequel nous avons le plus travaillé, peaufinant chaque détail et explorant de nouvelles sonorités. Nous avons repoussé nos propres limites pour livrer quelque chose d’inédit, tout en restant fidèles à l’essence de JINJER. »

Avec une écriture de près de deux ans, cet album est une véritable déclaration d’intention. De « Tantrum », qui ouvre les hostilités, à l’ultra-technique « Fast Draw », en passant par des morceaux explosifs comme « Dark Bile » et « Duél », ce cinquième album s’annonce comme un immanquable pour les fans du genre.

Une tournée internationale et des éditions collectors

Avant même la sortie de l’album, JINJER s’envolera pour une tournée en Australie et en Asie début février. Une tournée européenne et mondiale devrait suivre, confirmant l’énorme attente autour de cette nouvelle ère du groupe.

Côté formats, les éditions vinyles limitées se sont déjà arrachées, preuve de l’enthousiasme suscité par Duél. Il reste cependant quelques exemplaires exclusifs, ainsi que des éditions CD et cassette pour les collectionneurs.

Tracklist de « Duél »

Tantrum Hedonist Rogue Tumbleweed Green Serpent Kafka Dark Bile Fast Draw Someone’s Daughter A Tongue So Sly Duél

Avec « Duél », JINJER ne se contente pas de revenir sur le devant de la scène : ils viennent redéfinir le futur du metal progressif.

