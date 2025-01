Fractal Universe dévoile un second single captivant : « Causality’s Grip »

Le death metal progressif de Fractal Universe franchit un nouveau cap avec la sortie de « Causality’s Grip », deuxième extrait de leur prochain album The Great Filters, attendu le 4 avril 2025 via M-Theory Audio. Après The Seed of Singularity, ce nouveau titre illustre une fois encore l’ambition et la complexité du quatuor français.

Un voyage philosophique et cosmique

Accompagné d’un clip réalisé par Yohan Dully et TinyGigie, Causality’s Grip plonge l’auditeur dans une réflexion sur le paradoxe de Fermi, qui questionne l’absence de contact avec d’autres civilisations extraterrestres malgré l’immensité de l’univers.

Clément Denys (batterie) explique :

« Face à l’immensité de l’univers, ce sont les lois de la physique elles-mêmes qui nous empêchent d’entrer en contact avec une autre civilisation. Quelle que soit l’étendue de la technologie, il existe des frontières qui ne peuvent être dépassées. La vitesse de la lumière, autrement dit la vitesse de la causalité, nous confine à jamais dans une minuscule partie de l’univers. »

Le morceau, à la fois massif et précis, traduit cette idée à travers des riffs acérés, des envolées progressives et une technicité toujours plus affûtée.

🎥 Regardez le clip de « Causality’s Grip » ici :



Un album ambitieux à venir : The Great Filters

Prévu pour le 4 avril 2025, The Great Filters s’annonce comme l’album le plus ambitieux, diversifié et complexe de Fractal Universe. Le groupe promet une fusion encore plus marquée entre lourdeur, mélodie et influences jazz, repoussant toujours plus loin les frontières du death metal progressif.

Tracklist de The Great Filters :

The Void Above The Great Filter Causality’s Grip The Seed of Singularity The Equation of Abundance Specific Obsolescence Dissecting The Real Concealed A New Cycle

Fractal Universe, une ascension constante

Originaire de Nancy, Fractal Universe s’est imposé depuis 2015 comme l’un des groupes les plus novateurs de la scène prog metal. Après un premier EP (Boundaries Of Reality), le groupe enchaîne avec Engram Of Decline (Kolony Records), puis signe chez Metal Blade Records pour les albums Rhizomes Of Insanity (2019) et The Impassable Horizon (2021).

Leur réputation grandissante leur a permis de partager la scène avec Obscura, Evergrey, The Black Dahlia Murder, God Dethroned, et de fouler les planches de festivals majeurs comme le Hellfest, le Dynamo ou encore le 70000 Tons of Metal.

Avec The Great Filters, Fractal Universe semble prêt à franchir une nouvelle étape et à confirmer son statut d’incontournable du genre.

📢 Précommandes disponibles bientôt !

Restez connectés pour plus d’infos et préparez-vous à un voyage sonore et philosophique hors normes !

