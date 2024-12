Wolfgang Van Halen s’attaque à « Youngblood » de 5 Seconds of Summer

Wolfgang Van Halen, multi-instrumentiste talentueux et leader de Mammoth WVH, a récemment dévoilé une vidéo captivante où il réinvente les parties de batterie de « Youngblood » de 5 Seconds of Summer. Dans cette performance, Wolfgang démontre une fois de plus son aisance à traverser différents styles, tout en mettant sa propre touche sur ce hit pop.

Cette expérience souligne son approche polyvalente et sa créativité, confirmant son statut de musicien accompli prêt à repousser les limites de ses inspirations.

