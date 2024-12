Tremonti annonce un 6ème album avec « The End Will Show Us How »

Mark Tremonti, guitariste légendaire connu pour ses contributions à Creed, Alter Bridge et ses projets solo, revient avec son sixième album studio intitulé « The End Will Show Us How ». Ce nouvel opus, produit par Michael « Elvis » Baskette, sera disponible le 10 janvier 2025, et les précommandes sont déjà ouvertes. Un album qui promet de marquer une nouvelle étape dans la carrière prolifique de ce virtuose.

Un avant-goût envoûtant : découvrez les premiers extraits

Le morceau titre, « The End Will Show Us How », est déjà en écoute, accompagné d’un clip sublime mettant en lumière toute l’intensité et la maîtrise artistique de Tremonti. Cette chanson mid-tempo, portée par un solo magistral, reflète le style unique du guitariste, mêlant technicité et émotion brute.

Le premier single, « Just Too Much », réalisé par J.T. Ibanez (Sevendust), ouvre l’album sur un riff entraînant et délivre un message optimiste : ne jamais abandonner face à l’adversité. Ce titre révèle toute la diversité musicale de Tremonti, oscillant entre puissance et mélodie.

Un album riche et varié

Avec ses 12 compositions inédites, « The End Will Show Us How » explore différents univers sonores, tout en conservant la signature distinctive de Mark Tremonti. Soutenu par un groupe talentueux composé d’Eric Friedman (guitares), Tanner Keegan (basse) et Ryan Bennett (batterie), Mark s’affirme également comme un chanteur charismatique.

Titres phares de l’album : « The Mother, The Earth and I » : une introduction émotionnelle et profonde. « Tomorrow We Will Fail » : un appel à agir aujourd’hui, sans procrastiner. « Nails » : un projet mûri sur des années, enfin concrétisé. « Now That I’ve Made It » : une déclaration motivante pour ceux qui doutent. « All The Wicked Things » : un final épique qui reflète toute la créativité du groupe.

:

Chaque morceau, des riffs palpitants aux solos évocateurs, illustre l’évolution artistique et la quête d’excellence de Mark Tremonti.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr