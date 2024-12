Dream Theater : Un retour légendaire, un nouvel album attendu et une participation au Heavy Week End 2025

Le monde du metal progressif est en ébullition : Dream Theater, les titans lauréats d’un GRAMMY®, célèbrent leurs 40 ans de carrière avec un retour triomphal et une annonce des plus excitantes. Le groupe américain dévoile son seizième album studio, « Parasomnia », prévu pour le 7 février 2025. Une sortie qui marque le grand retour du lineup emblématique composé de James LaBrie (chant), John Petrucci (guitare), John Myung (basse), Jordan Rudess (claviers) et Mike Portnoy (batterie), à nouveau réunis pour la première fois depuis « Black Clouds & Silver Linings » en 2009.

Dream Theater révèle aujourd’hui « A Broken Man », nouvel extrait de son futur nouvel album !

« Parasomnia » : une plongée dans l’inconscient

L’album, produit par John Petrucci et mixé par Andy Sneap, s’attaque aux troubles du sommeil, un thème fascinant et inquiétant. Des morceaux comme « Night Terror », « Dead Asleep », et « Bend The Clock » explorent des phénomènes tels que la paralysie du sommeil ou les terreurs nocturnes. Avec une durée totale de 71 minutes, les 8 titres promettent un voyage intense, oscillant entre prouesses techniques et profondeur émotionnelle.

Tracklist complète : In The Arms Of Morpheus (5:22) Night Terror (9:55) A Broken Man (8:30) Dead Asleep (11:06) Midnight Messiah (7:58) Are We Dreaming? (1:28) Bend The Clock (7:24) The Shadow Man Incident (19:32)



Le premier extrait, « Night Terror », est un véritable tour de force musical avec près de 10 minutes de virtuosité et un clip qui dépasse déjà les 2,8 millions de vues sur YouTube. Quant à « A Broken Man », il mêle drame et technique, racontant l’histoire poignante d’un vétéran confronté à des cauchemars traumatiques.

Un coffret pour les collectionneurs

« Parasomnia » sera disponible dans plusieurs formats, dont un coffret collector Deluxe contenant l’album, des versions instrumentales, un mix Dolby Atmos, un masque de nuit, un poster numéroté et bien plus encore. Une version vinyle 180g et une édition spéciale Digipak sont également prévues pour satisfaire tous les fans.

Une tournée mondiale mémorable

En parallèle de la sortie de l’album, Dream Theater poursuit sa tournée « An Evening with Dream Theater – 40th Anniversary Tour ». Après un concert triomphal à l’Adidas Arena de Paris, le groupe continue en Amérique latine en décembre 2024, puis aux États-Unis début 2025. Ces performances, marquées par l’alchimie retrouvée entre les cinq musiciens, revisitent leurs classiques et les favoris des fans.

Un passage attendu au Heavy Week-end 2025

L’histoire ne s’arrête pas là : Dream Theater a confirmé sa participation au Heavy Week-end 2025, qui se tiendra au Nancy Open Air en juin prochain. Le groupe jouera aux côtés de Slipknot et Powerwolf le 7 juin 2025, pour un moment qui promet d’être légendaire.

Dream Theater prouve une fois de plus qu’après quatre décennies, leur passion pour l’innovation musicale et leur connexion avec les fans restent inébranlables. Rendez-vous le 7 février 2025 pour découvrir « Parasomnia » et sur les scènes du monde entier pour célébrer 40 ans de magie progressive !

