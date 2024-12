MOTOCULTOR FESTIVAL 2025 : 19 nouveaux groupes rejoignent la programmation

MOTOCULTOR FESTIVAL 2025

19 nouveaux groupes rejoignent la programmation

Le Motocultor Festival annonce aujourd’hui 19 nouveaux groupes qui rejoignent l’affiche de l’édition 2025, qui aura lieu à Carhaix du 14 au 17 août 2025. Parmi eux, retrouvez notamment MOGWAI et KERRY KING !

Nouveaux groupes :

ANGELMAKER (Canada – Melodic Deathcore) – BENIGHTED (France – Brutal Death) – ENSIFERUM (Finlande – Folk Metal) – envy (Japon – Hardcore) – FLESHGOD APOCALYPSE (Italie- Brutal Death Symphonique) – Aldebert présente HELLDEBERT ENFANTILLAGES 666 (- France – Chansons « musclées » de 5 à 125 ans) –

HANGMAN’S CHAIR (France – Stoner / Sludge) – Ho99o9 (USA – Punk / Rap) – IMPERIAL TRIUMPHANT (USA – Black Metal / Experimental) – KERRY KING (USA – Thrash Metal) – KING BUFFALO (USA – Heavy Psychedelic Rock ) – MOGWAI (Ecosse – Post Rock) – MONOLORD (Suède – Stoner / Doom) – NE OBLIVISCARIS (Australie – Progressive extreme melodic metal ) – SNOT (USA – Punk / Nu Metal) – SOLITARIS (France – Modern Metal) – SÓLSTAFIR (Islande – Post Rock / Metal) – VESTIGE (France – Modern Metal) – YEAR OF NO LIGHT ( France – Post Metal)

Déjà 56 groupes annoncés !

Billetterie

Programmation par jour

Jeudi 14 août :

GUTALAX – Aldebert présente HELLDEBERT ENFANTILLAGES 666 – I PREVAIL – KATAKLYSM – MAGMA – ME AND THAT MAN – MOGWAI – NAILBOMB – NE OBLIVISCARIS – YEAR OF NO LIGHT – (+ 10 groupes à annoncer )

Vendredi 15 août :

BENIGHTED – CARPENTER BRUT – DIMMU BORGIR – EIVØR -ENTHRONED – FINNTROLL – FLESHGOD APOCALYPSE – HOULE – IHSAHN – IMPERIAL TRIUMPHANT – KERRY KING – LACUNA COIL – RECTAL SMEGMA – SÓLSTAFIR – SUFFOCATION – TO THE GRAVE – VESTIGE – WAYFARER – ( + 12 groupes à annoncer)

Samedi 16 août :

ALL FOR METAL – BATUSHKA – CULT OF LUNA – DARK ANGEL – ENVY – Ho99o9 – LES WAMPAS – PALEFACE SWISS – PELICAN – POESIE ZERO – SKELETAL REMAINS – SNOT – (+ 18 groupes à annoncer )

Dimanche 17 août :

ANGELMAKER – BETWEEN THE BURIED AND ME – BLIND GUARDIAN – ENSIFERUM – EXHORDER – FEAR FACTORY – GOST – GREEN LUNG – HANGMAN’S CHAIR – KING BUFFALO – LANDMVRKS – MACHINE HEAD – MONOLORD – PARTY CANNON – SOLITARIS – SUFFOCATION – THROWN – ( + 13 groupes à annoncer)

FOCUS GROUPES :

MOGWAI

Nous sommes ravis d’accueillir Mogwai et son post rock atmosphérique au Motocultor Festival le 14 août prochain !

Après 10 albums studio et plusieurs BO dont le documentaire sur Zinedine Zidane ou la série « Les Revenants », Mogwai est de retour sur le devant de la scène en 2025 pour célébrer 30 ans de carrière ! « The Bad Fire », onzième album des écossais, a été annoncé récemment par le biais du single « God Gets You Back » et sortira le 24 janvier. Pour l’accompagner, une tournée mondiale les amènera en Europe en février, avec une seule date en France, le 19 février au Casino de Paris ! Les amateurs de Post Rock instrumental tantôt atmosphérique, planant et envoûtant, auront la chance de les retrouver à Carhaix le 14 août prochain !

KERRY KING

Figure emblématique de la scène Metal depuis plus de quarante ans, Kerry King, co-fondateur de Slayer, nous fait l’honneur de venir au Motocultor Festival 2025 !

Slayer, qu’il a co-fondé avec Jeff Hanneman (R.I.P.) tirait sa révérence en 2019, l’univers du Thrash n’imaginait pas continuer sa route sans l’un de ses piliers et plus fiers représentants. C’était sans compter sur la détermination de Kerry King, qui s’est très vite entouré de son ancien acolyte Paul Bostaph et de quelques autres augustes riffeurs (Phil Demmel, Mark Osegueda et Kyle Sanders) pour monter son projet éponyme, concrétisé par l’album « From Hell I Rise » en mai 2024 ! Un album de Thrash direct, efficace et sans concession, que le monstre sacré du Thrash US viendra défendre sur la scène du Motocultor le 15 août !

