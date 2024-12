Nicko McBrain annonce son dernier concert avec Iron Maiden à São Paulo

Après 42 ans de carrière exceptionnelle en tant que batteur du légendaire groupe Iron Maiden, Nicko McBrain a officiellement annoncé qu’il tirerait sa révérence de la scène des tournées intensives. C’est à São Paulo, le samedi 7 décembre, que Nicko jouera son tout dernier concert avec le groupe. Cette décision, empreinte à la fois de tristesse et de joie, marque la fin d’une époque pour Iron Maiden et ses fans à travers le monde.

Un départ réfléchi, mais pas une retraite totale

Dans une déclaration émouvante, Nicko a expliqué qu’il souhaite se retirer du rythme effréné des tournées internationales, mais qu’il restera actif au sein de la famille Iron Maiden. « Je continuerai à travailler sur divers projets que mes managers de longue date, Rod Smallwood et Andy Taylor, ont en tête pour moi », a-t-il précisé.

Nicko McBrain ne compte pas pour autant disparaître des radars. Il prévoit de se concentrer sur des projets personnels et des entreprises déjà bien établies, notamment The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, Titanium Tart, et le célèbre restaurant Rock-N-Roll Ribs, qui est déjà une institution parmi les fans.

Un message d’amour et de gratitude

Dans son message, Nicko a tenu à exprimer toute sa gratitude envers ceux qui l’ont accompagné dans cette incroyable aventure de plus de quatre décennies. Il s’est adressé avec émotion à ses fans :

« À mes fans dévoués, vous avez donné tout son sens à cette aventure, et je vous aime ! »

Il a également rendu hommage à sa femme Rebecca, à ses enfants Justin et Nicholas, ainsi qu’à ses amis et camarades du groupe, les remerciant pour leur soutien indéfectible. « Vous avez fait de ce rêve une réalité, et je vous aime ! » a-t-il ajouté.

Un regard tourné vers l’avenir

Malgré son départ des tournées, Nicko McBrain se montre enthousiaste quant à ce que l’avenir lui réserve. Il conclut sa déclaration sur une note d’espoir et de positivité, rappelant à tous son éternel cri de ralliement : « Up the Irons ! »

Un chapitre qui se ferme, mais une légende qui demeure

Nicko McBrain laisse derrière lui un héritage inégalable en tant que l’un des batteurs les plus influents de la scène heavy metal. Si son départ des tournées marque la fin d’une ère, il reste indissociable de l’histoire et de l’esprit d’Iron Maiden.

Pour les fans, ce dernier concert à São Paulo promet d’être un moment riche en émotions, un au revoir à un musicien qui a marqué de son empreinte des millions de vies.

Que ce soit derrière une batterie, dans ses projets personnels, ou à travers ses collaborations futures avec Iron Maiden, Nicko continuera à faire vibrer la scène musicale. Longue vie à la légende et… Up the Irons !

