Burton C. Bell (Ex-Fear Factory…) critique violemment Spotify

L’ancien chanteur de Fear Factory, Burton C. Bell, a vivement critiqué Spotify, qualifiant la plateforme de « maléfique » lors d’une récente interview. Il déplore la manière dont les artistes sont rémunérés, affirmant que les musiciens, même bien établis, sont incapables de vivre décemment des revenus générés par le streaming.

Burton a également souligné l’impact négatif de Spotify sur l’industrie musicale, affirmant que la plateforme favorise les profits des grandes entreprises aux dépens des créateurs. Pour lui, il est essentiel de repenser le modèle économique pour mieux soutenir les artistes.

Il a déclaré :

« J’ai donc vérifié ces conneries « wrapped» de Spotify. C’est une prise de conscience douce-amère en tant qu’artiste indépendant de voir que ma musique se répand vraiment dans le monde entier et que les fans me soutiennent vraiment (c’est ça qui est doux).

MERCI À TOUS LES FANS DU MONDE ENTIER POUR VOTRE SOUTIEN ! JE VOUS SUIS RECONNAISSANT !

L’amertume qui monte dans mon cœur est de voir que Spotify va me dédommager avec 4,29 $… c’est-à-dire 0,003 $ pour chaque écoute… une fraction d’UN PENNY… #fuckspotify…

Daniel Ek [le PDG de Spotify] récolte des milliards sur le dos de tous les artistes qui ont construit cette entreprise, et ne dédommagera pas l’artiste pour le travail inestimable qui soutient son entreprise et sa vie.

Spotify est un « mal », considéré comme un « indicateur important » pour les artistes dans l’industrie musicale. Comment les artistes peuvent-ils survivre dans cette économie en plein essor avec une telle rémunération ?

« Le pire, c’est que la seule façon de percer sur Spotify est de payer pour que les services atteignent un public plus large. Le « Pay to Play » est toujours d’actualité et s’est infiltré sur Internet. »