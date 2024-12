Hellfest 2025 : Découvrez l’affiche et la programmation complète du festival devenu mythique !

Le Hellfest 2025, l’un des festivals de musique metal les plus attendus au monde, dévoile enfin sa programmation complète. Prévu du 19 au 22 juin 2025, à Clisson, ce rendez-vous incontournable rassemble une fois de plus des groupes de toutes les scènes et de tous les styles. Avec une affiche éclectique et une ambiance unique, cette édition 2025 s’annonce différente… Découvrez ici tous les détails, de l’affiche officielle aux temps forts à ne pas manquer, et préparez-vous pour l’événement de l’année.

Une affiche d’exception pour le Hellfest 2025

L’affiche officielle vient d’être révélée et elle est à couper le souffle. Parmi les têtes d’affiche, on retrouvera KORN, SCORPIONS, LINKIN qui promettent des concerts légendaires, mais aussi MUSE qui prouve que le festival continue de s’ouvrir. Le festival reste fidèle à son esprit en accueillant des groupes de heavy metal, death metal, black metal, doom, stoner et bien d’autres sous-genres.

Les têtes d’affiche du Hellfest 2025

Cette année, les scènes principales seront dominées par des performances de : KORN, ELECTRIC CALLBOY, MUSE, WITHIN TEMPTATION, SCORPIONS, JUDAS PRIEST, LINKIN PARK, FALLING IN REVERSE, KNOCKED LOOSE, JERRY CANTRELL, DETHLOK, EISBRECHER, LEPROUS, RUSSIAN CIRCLES, TURNSTILE, SEX PISTOLS, EXODUS, IN EXTREMO, ALCEST, JINJER, ORANGE GOBELIN et bien d’autres.

Informations pratiques pour le Hellfest 2025

Dates : 19, 20, 21, 22 juin 2025

19, 20, 21, 22 juin 2025 Lieu : Clisson, France

Clisson, France Billetterie : La totalité des pass 4 Jours est désormais épuisée, un nouveau record pour le festival, à plus de 345 jours de l’édition 2025. Les pass 1 Jour seront en vente début 2025. Plus d’infos: https://tickets.hellfest.fr/

