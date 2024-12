MASS HYSTERIA, SAXON et EUROPE s’ajoutent à l’affiche du HEAVY WEEK-END 2025

Après une première édition réussie en juin 2024, le Heavy Week-End revient les 6, 7 et 8 juin 2025 au Nancy Open-Air avec une programmation qui fait déjà trembler la scène métal européenne. Les festivaliers pourront compter sur des têtes d’affiche monumentales : Slipknot, les maîtres du chaos scénique, Powerwolf, rois des shows pyrotechniques, et les légendaires Dream Theater, qui célèbrent 40 ans de carrière avec un nouvel album à venir, Parasomnia. Ces trois géants promettent une expérience sonore et visuelle inoubliable.

L’affiche s’étoffe également avec des piliers du hard rock et du métal : Saxon, vétérans de la NWOBHM, Europe, icônes du classic rock au-delà du succès de The Final Countdown, et les explosifs Mass Hysteria, fers de lance du métal français. Chaque groupe apporte son empreinte unique à ce rendez-vous qui transformera Nancy en capitale du métal le temps d’un week-end. Préparez-vous à un véritable déluge sonore et une ambiance incandescente en juin prochain !

Mise en vente des pass 3 jours, à 13h00 aujourd’hui, vendredi 13 décembre 2025

Plus d’infos: https://www.heavyweekend.live/

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr