FRACTAL UNIVERSE signe avec M-Theory Audio et dévoile un single en vidéo

Fractal Universe rejoint le roster du label américain M-Theory Audio et sortira The Great Filters le 4 Avril 2025 ! Un disque que le quatuor considère comme étant son plus ambitieux, diversifié et complexe à ce jour. En somme, un nouveau chapitre qui entend repousser encore plus les frontières de son death metal progressif combinant lourdeur, éléments mélodiques et influences jazz.

Découvrez sans plus tarder « The Seed Of Singularity », un single illustrant parfaitement l’approche unique et imprégnée de saxophone des Nancéens.

« Ce titre évoque un futur dystopique dans lequel notre société a atteint la singularité technologique – un point de non retour où le progrès technologique devient incontrôlable et irréversible. Dans un tel avenir, les humains cessent d’être l’espèce « dominante » et ont été surpassés, y compris dans des domaines que nous pensions spécifiques à l’humanité comme l’art. La vidéo met donc en scène une peintre devenue un simple outil, une machine à laquelle elle est branchée guidant désormais chacun de ses mouvements. »

(Vince Wilquin – chant, guitare)

Fractal Universe a vu le jour en 2015 du côté de Nancy. Après un premier EP autoproduit (Boundaries Of Reality), le groupe attire rapidement l’attention du label italien Kolony Records (qui sortira le Nietzschéen Engram Of Decline) puis celle de Metal Blade Records pour Rhizomes Of Insanity (2019) et The Impassable Horizon (2021). 2024, Fractal Universe continue de polir l’univers atypique et conceptuel qui est le sien avec The Great Filters. Ici plus que jamais, les réflexions philosophiques rencontrent la technicité là où la puissance croise la précision. En d’autres termes : retrouvez ce mélange complexe qui a forgé la réputation de Fractal Universe et les a emmené en tournée aux côtés de groupes comme Obscura, Evergrey, Black Dahlia Murder ou encore God Dethroned et sur les planches de festivals tels que le Hellfest, le Dynamo ou les 70000 Tons of Metal.

