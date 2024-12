Festival On n’a Plus 20 Ans 2025 : Une Neuvième Édition Explosive !

Depuis sa création il y a dix ans par Tagada Jones, le Festival On n’a Plus 20 Ans est devenu un incontournable pour les amateurs de punk, de rock et de metal. Après une édition 2024 triomphale et des célébrations marquant les 30 ans du groupe fondateur, l’événement revient à Fontenay-le-Comte les 18, 19 et 20 avril 2025 pour sa neuvième édition. L’affiche, riche et éclectique, promet trois jours intenses de musique et d’énergie brute.

La programmation commence fort le vendredi avec Mass Hysteria, toujours aussi incisif avec leur série d’albums Tenace. Le retour de La Ruda, emblème du rock français, et les engagements écologiques portés par Savage Lands ajoutent une profondeur unique à cette soirée. Hommage et émotion seront au rendez-vous avec Tchao François, tandis que Darcy, avec son rock-punk tranchant, clôturera cette première journée sur une note percutante.

Le samedi, Tagada Jones prouve encore une fois leur place au sommet avec une carrière jalonnée de succès internationaux. Les Américains de Fishbone, figures légendaires du ska-rock, apporteront une touche explosive, tandis que les énergiques Cachemire et Broken Bomb viendront secouer la scène aux côtés de Frères 2 Misère, réunis pour une renaissance chargée de messages percutants.

Enfin, le dimanche promet une clôture mémorable avec Ultra Vomit, qui mêle humour et puissance, et Kid Bookie, pionnier du nu-metal et de la trap-metal. Les fans de sonorités industrielles et de groove trouveront leur bonheur avec Dagoba, tandis que Headcharger et Ravage Club apporteront des touches de stoner, grunge et punk poétique.

Avec une programmation variée et des artistes de renom, cette neuvième édition du Festival On n’a Plus 20 Ans s’annonce comme une véritable célébration de la musique alternative, et un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de musique live. Billets disponibles dès maintenant : préparez-vous pour un week-end mémorable !

