LANDMVRKS annonce The Darkest Place I’ve Ever Been, son nouvel album

LANDMVRKS annonce la sortie de son nouvel album The Darkest Place I’ve Ever Been le 25 Avril prochain chez Arising Empire. Un très attendu nouvel album réunissant onze titres et qui s’annonce comme un tournant majeur dans la discographie de l’inarrêtable formation marseillaise. Leur oeuvre, également, la plus personnelle et ambitieuse à ce jour qui promet de repousser les limites tout en restant fidèle à l’intensité brute qui a conquis le cœur des 680 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

Alors que l’attente grandit, la sortie d’un double single ouvre la voie à ce qui promet d’être un chapitre monumental dans la carrière du groupe. Après le succès de l’explosif « Creature » il y a quelques mois, découvrez un tout nouveau clip unissant deux singles : « Sulfur » et son refrain mélodique ainsi que le court mais percutant flow de « Sombre 16 ».

« SULFUR et SOMBRE 16 sont deux nouveaux morceaux qui prolongent l’histoire entamée avec Creature, tout en introduisant l’univers du nouvel album The Darkest Place That I’ve Ever Been. Dans ces morceaux, et tout au long de ce nouvel album, nous suivons un protagoniste qui plonge de plus en plus profondément en enfer, subissant à la fois une transformation physique et mentale. » (Landmvrks)

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr