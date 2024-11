STABWOUND, un premier album le 15 novembre et un extrait en vidéo

Communiqué: Inspiré par les grands groupes de la scène extrême des années 90 comme Celtic Frost,

Autopy et Bolt Thrower, Stabwound joue un Death Metal lourd et puissant, que nous aimons appeler « Raw Death ».

Stabwound n’est pas un groupe de « worship », ni de « revival » mais mets son grain de sel dans la perpétuation d’une tradition, d’un style et d’une esthétique. Nous pratiquons un Death Metal mélangeant efficacité et ambiance morbide à travers des compos alternant riffs thrashisant, lourdeur doom et mélodies sombres

La technologie est un outil utilisé par le groupe pour faciliter ses enregistrements DIY et pour assurer la qualité de son en live.

Stabwound refuse la quantisation à tout va, l’autotune, les IA et l’aseptisation de la musique.

Prochains concerts

Caen au El Camino le 21 novembre

l’Apocalypse metal fest au Havre le 23 Novembre

