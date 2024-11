MOTOCULTOR FESTIVAL 2025 : 25 Nouveaux noms s’ajoutent à l’affiche

Le Motocultor Festival annonce aujourd’hui 25 nouveaux groupes qui rejoignent l’affiche de l’édition 2025, qui aura lieu à Carhaix du 14 au 17 août 2025.

Nouveaux groupes :

BATUSHKA – CARPENTER BRUT – CULT OF LUNA – DARK ANGEL – EXHORDER – FEAR FACTORY – FINNTROLL – GOST – GREEN LUG – HOULE – I PREVAIL – IHSAHN – LACUNA COIL – LES WAMPAS – MAGMA – NAILBOMB – PALEFACE SWISS – PARTY CANNON – PELICAN – POESIE ZERO – RECTAL SMEGMA – SKELETAL REMAINS – THROWN – TO THE GRAVE – WAYFARER –

Billetterie : https://motocultor.seetickets.com

Programmation par jour

Jeudi 14 août :

GUTALAX – I PREVAIL – KATAKLYSM – MAGMA – ME AND THAT MAN – NAILBOMB

Vendredi 15 août :

CARPENTER BRUT – DIMMU BORGIR – EIVØR -ENTHRONED – FINNTROLL – HOULE – IHSAHN – LACUNA COIL – RECTAL SMEGMA – SUFFOCATION – TO THE GRAVE – -WAYFARER

Samedi 16 août :

ALL FOR METAL – BATUSHKA – CULT OF LUNA – DARK ANGEL – PALEFACE SWISS – PELICAN – POESIE ZERO – SKELETAL REMAINS – LES WAMPAS

Dimanche 17 août :

BETWEEN THE BURIED AND ME – BLIND GUARDIAN – EXHORDER – FEAR FACTORY – – GOST – GREEN LUNG – LANDMVRKS – MACHINE HEAD – PARTY CANNON – THROWN

