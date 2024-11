Dieth (Ex-Megadeth/Decapitated…) dévoile « Animal Me » en vidéo

Le groupe Dieth a sorti un nouveau single intitulé « Animal Me », exprimant la puissance personnelle et la libération de ses vérités profondes. Composé de musiciens renommés, dont Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.), David Ellefson (ex-Megadeth) et Michal Lysejko (ex-Decapitated), le groupe se prépare à une tournée européenne avec The Kings Of Thrash, un autre projet d’Ellefson. Après le succès de leur premier album, le groupe travaille sur un deuxième opus, dévoilant ainsi de nouveaux morceaux avant les concerts prévus en Europe ce mois-ci.

