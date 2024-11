Andreas Kisser voudrait Max et Iggor Cavalera pour un concert d’adieu pour SEPULTURA

Andreas Kisser, guitariste de Sepultura, a récemment évoqué son souhait d’inviter Max et Iggor Cavalera, anciens membres fondateurs, à participer au concert d’adieu du groupe. Selon lui, cette réunion serait une façon de boucler la boucle et de célébrer l’héritage de Sepultura avec ceux qui en ont été les piliers, malgré les tensions passées. Kisser estime que l’implication des Cavalera offrirait aux fans et au groupe une fin symbolique et mémorable pour leurs 40 ans de carrière.

Bien que Kisser soutienne cette idée, il reconnaît que rien n’est encore officiellement décidé. Il admet que la planification de cet événement unique nécessite des discussions approfondies et une coordination complexe, en tenant compte des relations tendues qui subsistent depuis le départ de Max en 1996. Cependant, il reste optimiste quant à la possibilité de réaliser ce souhait, soulignant l’importance de célébrer pleinement leur parcours commun pour ce moment marquant dans l’histoire du groupe.

Pour les fans, ce concert pourrait représenter l’apogée d’une carrière marquée par l’innovation et l’impact de Sepultura sur la scène metal. La présence des Cavalera permettrait de raviver les souvenirs des débuts de Sepultura, notamment des albums mythiques comme Chaos A.D. et Roots, offrant ainsi une véritable rétrospective musicale et émotionnelle pour cette tournée d’adieu spéciale.

