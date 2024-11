ROCK OUT dévoile en vidéo le single « Pump It Up »

Communiqué: Formé en 2012, Rock-Out a sorti son premier album en 2018, « Loud, Hard and Dirty »,et est devenu rapidement une valeur sure de la scène rock suisse. Deux ans plus tard, ils sortent leur deuxième album, « Stand Together », brut, direct et rock En 2022, ils se sont fait connaître en donnant un concert en prime time à la télévision nationale suisse (SRF) lors d’un showcase du samedi soir, atteignant une audience massive et consolidant leur statut de groupe de scène le plus excitant du pays. Pour Florian Badetscher (guitare, chant), Luca Gfeller (basse), David Bärtschi (batterie) et Severin Held (guitare), il n’y a pas de filet de sécurité, pas d’artifice – juste de l’énergie rock à l’état pur. Depuis, Rock-Out a écumé le circuit des festivals, se produisant dans les principaux festivals en Suisse et en Allemagne, notamment Summerside, Riverside et Rock of Ages. Ils ont également conquis la scène des clubs, faisant salles combles lors de leurs premiers concerts La musique de Rock-Out est simple, intemporelle et fièrement suisse; originaire de la région de l’Emmental. Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr

Articles similaires