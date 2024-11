Chronique de Make Them Suffer, l’album éponyme du combo australien

Avec Make Them Suffer, le groupe australien Make Them Suffer confirme sa place dans la scène metal moderne, avec un album qui allie brutalité et sensibilité. Ce nouvel opus marque un tournant par sa diversité d’influences et son approche contemporaine du metalcore. Porté par les voix complémentaires de Sean Harmanis, qui apporte des parties saturées d’une intensité remarquable, et d’Alex Reade, dont la voix claire et mélodieuse introduit un équilibre saisissant, l’album explore des contrastes expressifs tout en respectant les racines du groupe. Ce duo vocal enrichit chaque titre en alternant des passages chaotiques et des lignes mélodiques, créant une profondeur qui transcende les attentes.

La production de Make Them Suffer est un autre point fort : moderne et soignée, elle met en valeur la brutalité des guitares et la puissance de la section rythmique. Chaque note, chaque riff, résonne avec une clarté frappante, révélant une intensité calculée qui ne s’essouffle pas tout au long de l’album. Le travail de mixage est particulièrement bien réalisé, permettant une cohésion sonore qui ne laisse aucune fréquence au hasard. Les claviers, signature du son Make Them Suffer, ajoutent des nuances d’ambiance, apportant une couche atmosphérique et une dimension émotionnelle à des compositions déjà denses.

Cet album, plus qu’un simple opus, se veut une exploration de nouvelles sonorités dans le metal. Entre puissance brute et mélodie subtile, Make Them Suffer est une œuvre dynamique et percutante, façonnée pour captiver les amateurs de la nouvelle scène metal en quête de sons contemporains. C’est un album résolument ancré dans le présent qui s’inscrit dans la lignée de How to Survive a Funeral, tout en y ajoutant des couches d’émotions et d’agressivité.

Tracklist:

1. The Warning

2. Weaponized

3. Oscillator

4. Doomswitch

5. Mana God

6. Epitaph

7. No Hard Feelings

8. Venusian Blues

9. Ghost Of Me

10. Tether

11. Small Town Syndrome

