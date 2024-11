Chronique de The Unseen le nouvel album de KLONE

Avec The Unseen, KLONE nous emmène une nouvelle fois dans un voyage sonore intense et raffiné. Ce nouvel album illustre l’évolution du groupe avec sept titres qui explorent des univers vastes et nuancés, où chaque mélodie est soigneusement ciselée. Grâce à une production limpide et soignée, les arrangements prennent vie et chaque détail s’impose avec force, permettant aux textures et aux ambiances d’envelopper l’auditeur dans une atmosphère immersive. Les guitares aériennes et la voix habitée d’Yann Ligner, soutenues par des lignes de basse et de batterie subtiles, façonnent un espace sonore unique.

KLONE se distingue en France par cette capacité à créer une musique introspective et cinématographique, une signature atmosphérique qui touche au cœur. Sur cet album, le groupe continue de s’affranchir des codes pour offrir une expérience d’écoute personnelle, à la fois immersive et méditative. Leurs compositions planantes s’enrichissent de passages plus accrocheurs, mais toujours avec cette retenue élégante qui est devenue leur marque de fabrique. Les thèmes, souvent contemplatifs, sont portés par une musicalité qui témoigne du savoir-faire et de la cohésion des membres du groupe.

La pièce maîtresse de l’album, « Spring », clôt le disque avec une ballade de plus de 12 minutes, véritable ode aux sonorités éthérées et aux crescendos introspectifs. The Unseen incarne une œuvre audacieuse, pensée pour toucher ceux qui cherchent dans le rock atmosphérique une aventure sonore unique et une poésie musicale qui transcende les frontières du genre.

Track Listing:

Interlaced

The Unseen

Magnetic

After The Sun

Desire Line

Slow Down

Spring

