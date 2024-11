SAVAGE LANDS dévoile une vidéo pour le single « Army of the Trees »

Savage Lands vient d’annoncer la sortie de leur premier album, Army of the Trees, qui sera lancé avec une formation impressionnante d’invités issus de la scène metal internationale. Ce projet réunit notamment des membres d’Arch Enemy, Sepultura, et Vio-lence. Le disque est le fruit de collaborations puissantes qui promettent une expérience metal unique, en fusionnant différents styles et influences de chaque artiste invité. Cet album marque un début fort pour Savage Lands, avec un potentiel d’impact significatif dans le monde du metal.

SAVAGE LANDS vient également de sortir en vidéo le single « Army of the Trees » tiré de cet album qui sera dispo le 15 février via Season of Mist.

Membres du collectif: Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Andreas Kisser (Sepultura), John Tardy (Obituary), Kenny Andrews (Obituary), Lord Of The Lost, Maria Franz and Kai Uwe Faust (Heilung), Julian Truchan (Benighted), Poun (Black Bomb A) et Chloe Trujillo.

Seront aussi présents:

Steeven Corsini (Loco Muerte)

Auré Jäger (Akiavel)

David & Viber (Sidilarsen)

Niko Jones (Tagada Jones)

Stéphane Buriez (Loudblast, Sinsaenum)

Nils Courbaron (Bloodorn, Sirenia, DDC)

Aurelien Ouzoulias (The Beat Factory, Mörglbl)

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr