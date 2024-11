SPIRITBOX : nouvel album, Tsunami Sea, le 7 Mars

Spiritbox annonce la sortie de Tsunami Sea ! Un second album produit par Dan Braunstein et Mike Stringer, mixé par Zakk Cervini et masterisé par Ted Jensen qui sera disponible le 7 Mars 2025 via Pale Chord en partenariat avec Rise Records. Le quatuor doublement nommé aux Grammy Awards en propose d’ores et déjà un avant-goût avec « Perfect Soul ». Un titre sombre et poétique qui, après la lourdeur du single « Soft Spine », offre un aperçu de la dimension mélodique de cet album et de cet équilibre entre groove et atmosphères éthérées.

Rien ne semble pouvoir arrêter l’ascension de Spiritbox. Formé en 2017 par Courtney Laplante (chant) et Mike Stringer (guitare) à Victoria (Canada), Spiritbox est devenu un nom incontournable à l’été 2020 avec la sortie de leur « Holy Roller ». Un véritable phénomène qui se retrouve sur Eternal Blue (Pale Chord/Rise Records) en 2021. Un premier album qui, bien plus que de simplement définir leur style, les a propulsé à la 13ème place du Billboard 200 et leur a ouvert de nombreuses portes. Eternal Blue est un ensemble de douze titres incorporant toutes sortes d’éléments allant du djent au post-metal en passant par une flopée de synthétiseurs et d’arrangements cinématiques sans oublier les performances vocales éthérées et puissantes de l’inimitable Courtney Laplante.

Ce disque a permis à Spiritbox d’orner les couvertures de nombre de magazines (de Revolver à Alternative Press en passant par Rock Sound et Kerrang !), de partager la scène avec des groupes tels que Limp Bizkit ou Ghost et de remporter le prix du meilleur groupe international lors des Heavy Music Awards de 2021. 2022 verra la sortie de l’EP expérimental Rotoscope mais surtout la double nomination du groupe aux JUNO awards. Tournant toujours aussi intensément (avec Papa Roach et Shinedown notamment), Spiritbox sort l’EP The Fear Of Fear et se voit nommé aux 66ème Grammy Awards dans la catégorie « Best Metal Performance » pour le titre « Jaded ». Une catégorie dans laquelle les Canadiens sont de nouveau nommés pour la cérémonie 2025 avec le titre « Cella Door ».

La suite ? Tsunami Sea côté studio et toujours du live. Alors que Spiritbox sera en tournée européenne au début de l’année prochaine, la fin 2024 ne sera pas en reste de live puisque le groupe rejoindra Bring Me The Horizon à l’occasion de sa tournée des stades au Brésil et au Mexique avant de retrouver Linkin Park en 2025 en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. De très belles dates qui promettent d’ouvrir un tout nouveau chapitre pour le moins excitant de l’histoire de Spiritbox !

Tsunami Sea

01. Fata Morgana

02. Black Rainbow

03. Perfect Soul

04. Keep Sweet

05. Soft Spine

06. Tsunami Sea

07. A Haven With Two Faces

08. No Loss, No Love

09. Crystal Roses

10. Ride The Wave

11. Deep End

2025 European Headline Tour

w/ Periphery and Stray From The Path

13 Fév. – Londres, UK – Alexandra Palace

15 Fév. – Berlin, GER – Berlin Columbiahalle

16 Fév. – Amsterdam, NL – Tilburg 013

18 Fév. – Paris, FR – Paris Olympia

19 Fév. – Cologne, GER – Cologne Palladium

20 Fév. – Frankfort, GER – Frankfurt Zoom

22 Fév. – Munich, GER – Munich Tonhalle

23 Fév. – Hamburg, GER – Hamburg Große Freiheit 36

