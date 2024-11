POWERWOLF annonce 4 concerts en France dont sa participation au Heavy-Week-end

POWERWOLF : De retour en France pour 4 concerts exceptionnels en 2025 !

Après un Zénith de Paris complet et une performance mémorable à Nantes en octobre dernier, les maîtres allemands du heavy metal reviennent en France avec quatre dates immanquables, dont une en tête d’affiche au Heavy Weekend.

6 juin 2025 : Nancy (Heavy Weekend, Open Air)

10 juin 2025 : Toulouse (Zénith, avec DragonForce)

11 juin 2025 : Lyon (Halle Tony Garnier, avec DragonForce)

17 juin 2025 : Lille (Zénith, avec DragonForce)

Les billets pour Toulouse, Lyon et Lille seront disponibles à partir du lundi 25 novembre 2024 à 10h00.

Avec leur dernier album « Wake Up The Wicked », numéro 1 des charts en Allemagne, POWERWOLF continue d’éblouir par ses hymnes fédérateurs, ses productions grandioses et ses spectacles pyrotechniques inoubliables. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de power metal surdimensionné !

