Bury Tomorrow : un nouvel album et un clip percutant

Le groupe britannique Bury Tomorrow s’apprête à marquer 2025 avec la sortie de son huitième album studio, prévu pour le mois de mai. Intitulé « What If I Burn », le premier single du même nom vient d’être dévoilé avec un clip intense, mêlant puissance et mélancolie, fidèle à l’ADN du groupe.

Cet opus promet une combinaison de mélodies poignantes et de riffs percutants, confirmant la place de Bury Tomorrow parmi les leaders du metalcore moderne. Plus d’infos à venir sur leur prochaine tournée mondiale !

