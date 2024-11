Papa Roach : une chanson au service d’une grande cause

L’an dernier, lors de leurs concerts aux États-Unis, Papa Roach a marqué les esprits avec une initiative autour de leur titre « Leave A Light On (Talk Away The Dark) ». À chaque représentation, Jacoby Shaddix invitait le public à illuminer la salle avec leurs téléphones. Le groupe s’engageait à faire un don au nom de chaque ville participante, récoltant ainsi 155 000 dollars pour l’American Foundation for Suicide Prevention (AFSP).

La démarche s’est poursuivie avec une contribution perpétuelle des revenus générés par la chanson. Récemment, une version en duo avec Carrie Underwood a renforcé l’impact du morceau, mettant en avant la prévention du suicide et la sensibilisation à la santé mentale. Cette collaboration puissante a permis de verser au total plus de 250 000 dollars à l’AFSP.

Papa Roach célébrera les 25 ans de « Infest » lors d’un concert au Zénith de Paris le 5 février 2025.

