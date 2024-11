JINJER présente son nouveau single « Green Serpent »

JINJER est l’un des groupes les plus excitants et les plus prometteurs de la scène actuelle ! Après avoir sorti Wallflowers en 2021, salué comme « … l’une des meilleures – et plus importantes – sorties Metal de 2021 » par Kerrang! (UK) ainsi que comme « un chef-d’œuvre progressif » par New Noise Magazine (US), le quatuor s’est produit sur les scènes des plus grands festivals européens, tels que le Wacken, le Download et le Rock am Ring, pour n’en citer que quelques-uns. Avec l’annonce de son prochain album Duél, qui sortira le 7 février 2025 via Napalm Records, JINJER confirme sa réputation et livre un album de onze titres chargé de grooves techniques, de passages progressifs lourds et de chant brutal destinés à faire se décrocher les mâchoires.

Le nouveau single de JINJER, « Green Serpent », sort aujourd’hui et constitue une excellente préparation avant le nouvel album du groupe. La chanson commence par des grooves profonds et le chant calme et clair de l’incomparable chanteuse Tatiana Shmayluk, avant de se transformer en un furieux rouleau compresseur. Une fois de plus, JINJER réussit à équilibrer ses différentes influences, défiant toutes les règles et traçant sa propre voie. « Green Serpent » est illustré par un clip officiel éblouissant et est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Alors que le précédent album de JINJER, Wallflowers, était légèrement plus séduisant et contenait nettement plus de voix claires, Duél adopte désormais un ton beaucoup plus agressif. En témoignent des titres comme « Rogue », « Green Serpent » et « Dark Bile », avec leurs breakdowns brutaux et puissants. Les fans du chant clair de la chanteuse Tatiana Shmayluk seront également comblés puisque des titres comme « Tantrum » montrent tout le potentiel de sa voix. Duél se présente de manière bien plus cruelle – et JINJER est plus viscéral que jamais. « Fast Draw » est une bête de Death Metal sauvage avec la batterie groovante de Vlad Ulasevich, les riffs uniques de Roman Ibramkhalilov et la magie de la basse d’Eugene Abdukhanov – montrant ce que ce groupe fait de mieux : un Metal moderne brillant et à la pointe de la technologie.

Sur Duél, JINJER poursuit sa collaboration de longue date avec le producteur accompli Max Morton, qui a coproduit, mixé et masterisé l’album. Ce nouveau chef-d’œuvre est à la hauteur de la réputation de JINJER en tant que visionnaire du genre Metal, démontrant une fois de plus que le groupe refuse de suivre des règles fixes dans son genre, mais choisit sa propre voie de créativité.

Eugene Abdukhanov, bassiste de JINJER, à propos du nouvel album :

« Tout d’abord, il est difficile de croire que nous sommes sur le point de sortir notre cinquième album ! Après toutes nos sorties, le fait d’avoir enfin Duél entre les mains et prêt à être partagé nous rend très fiers que notre groupe ne soit toujours pas à court de créativité et d’inspiration. Le fait que nous nous mettions toujours au défi de créer la meilleure musique que nous ayons jamais faite à chaque nouvelle sortie est ce qui permet à JINJER d’aller de l’avant. Le processus d’écriture de cet album a été le plus long que nous ayons jamais connu et il nous a fallu presque deux ans pour le terminer. Nous avons travaillé très dur pendant chaque minute où nous n’étions pas en tournée, enregistrant des démos, encore et encore, et cherchant toujours le son parfait pour les guitares, la basse et la batterie. C’était aussi la première fois que Tatiana faisait des pré-productions vocales, donc on peut dire qu’aucun de nos albums n’a été aussi bien pensé et calculé que celui-ci. Il pulvérise les frontières du Metal progressif moderne tout en restant sophistiqué, excitant et extrême à la fois. Nous avons relevé le défi d’élargir nos horizons musicaux encore plus qu’auparavant afin de faire de Duél la prochaine étape de la croissance musicale de JINJER et, nous l’espérons, de l’évolution de la musique Metal en général. »



