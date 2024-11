HANGMAN’S CHAIR annonce la sortie de son nouvel album « Saddiction »

Communiqué: En amont de la sortie de leur prochain album studio, « Saddiction« , prévu pour le 14 février 2025 via Nuclear Blast, les pionniers français du doom metal HANGMAN’S CHAIR ont lancé début novembre « Kowloon Nights« , une chanson puissante, influencée par la vague shoegaze, avec un riff de guitare déconcertant, est une référence directe à cette ville chinoise détruite dans les années 90. Ce nouvel extrait fait suite à « 2 AM Thoughts (feat DOOL) » mis en ligne début octobre.

« Saddiction » est la contraction de deux mots : « sadness » et « addiction ». Quelque chose que l’on peut traduire comme une addiction à la tristesse. 7ème effort du groupe parisien, ce disque n’est en fait que le deuxième volet de la trilogie entamée en 2022 avec « A Loner ». Sorte de suite logique, on y retrouve cette atmosphère froide, sur laquelle les réverbères et autres chorus planent massivement. Le son grave et heavy sur lequel le quatuor a bâti sa réputation est une fois de plus parfaitement mis en valeur par l’ingénieur Francis Caste. Alors que Valnoir de Metastazis a réalisé l’artwork reprenant ce qui fait l’identité de Hangman’s Chair dans sa forme la plus pure : le béton, les pavés, la morosité et la solitude ultra moderne de leur banlieue.

Au sujet de ‘Kowloon Nights’ en particulier, le groupe poursuit : « Marcher main dans la main dans les lumières de Kowloon par une nuit sans lune, en pure perte. Là où les néons remplacent la lumière du soleil. Comme dans le film de Gaspard Noe, « Into The Void », nous découvrons toutes les âmes perdues qui se cachent derrière leurs fenêtres. Chacun avec ses vices, ses regrets et ses rêves. Votre maison est devenue le canon d’un fusil et finalement les os de votre corps deviennent les seuls néons qui éclairent les âmes perdues de la ville. Dehn Sora a remarquablement conçu cette vidéo en 3D pour ce nouveau single, qui n’est qu’un aperçu de Saddiction ».

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr