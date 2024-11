Marilyn Manson dévoile une vidéo pour « One Assassination Under God »

Marilyn Manson a dévoilé le clip de « One Assassination Under God », un titre tiré de son prochain album. La chanson explore des thèmes sombres et provocateurs, typiques de l’artiste, tout en abordant des questions de pouvoir et de manipulation. La vidéo, au style cinématographique, mêle images symboliques et esthétiques gothiques, reflétant l’univers visuel caractéristique de Manson. Cet avant-goût intensifie l’attente autour de son nouvel album, marquant une étape significative après une période de controverse et de changement.

