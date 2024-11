Killswitch Engage : Une œuvre marquante avec His Consequence Out

Killswitch Engage, véritable pionnier du metalcore, revient en force avec His Consequence Out, leur 9ᵉ album studio, attendu pour le 21 février 2025. Ce nouvel opus marque une étape majeure dans l’évolution du groupe, qui mêle puissance, mélodie et introspection. Jesse Leach (chant) décrit l’album comme une synthèse des cinq dernières années, tant sur le plan personnel que collectif, avec des paroles axées sur la connexion humaine et spirituelle. Les 10 titres témoignent d’une collaboration artistique renouvelée et parfaitement équilibrée.

Produit par le groupe lui-même et mixé par Jay Ruston, cet album confirme la virtuosité de Killswitch Engage en matière de composition et d’arrangements. Le premier single, « Forever Aligned », incarne parfaitement l’esprit de ce disque, combinant riffs lourds, rythmes accrocheurs et envolées vocales poignantes. Avec une édition digipak gaufrée et une version vinyle luxueuse, His Consequence Out s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de metal moderne. Une tournée américaine suivra pour célébrer les 25 ans de carrière du groupe, consolidant leur statut de légende vivante du heavy metal.

