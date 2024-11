ARCHITECTS annonce un nouvel album et en dévoile un extrait en vidéo

Plus puissants que jamais Architects viennent d’annoncer la sortie de leur nouvel album studio ! Intitulé ‘The Sky, The Earth & All Between’, il sera disponible le 28 février 2025 sur Epitaph. Les anglais profitent de l’occasion pour dévoiler le single ‘Whiplash’ (écrit par Sam Carter & Dan Searle). La vidéo, aux allures de mini film, qui illustre ce coup de force a été tournée en Slovénie.

Au sujet de ce nouveau morceau et de son clip Dan Searle confie avec excitation : « Nous admirons depuis longtemps le réalisateur « Specter » pour son travail avec Rammstein, c’est donc avec plaisir que nous l’avons invité à créer quelque chose pour cette chanson. Son concept visuel a donné vie aux paroles d’une manière unique qui peut susciter plus de questions que de réponses, mais c’est parfois la beauté de l’art. « Whiplash » marque le début d’une nouvelle ère pour Architects. C’est un titre qui parle de tribalisme, d’un gouffre de plus en plus profond entre les êtres humains, basé simplement sur des opinions et des croyances. Elle nous a donné l’opportunité d’explorer ces concepts d’une manière inédite et pour la première fois depuis longtemps, elle nous a donné l’envie d’écrire quelque chose de vraiment féroce ».

Et Sam Carter d’ajouter : « Nous sommes très heureux d’être de retour et de sortir une chanson que nous aimons tant, c’est nous à notre meilleur et nous pensons que ce sera un favori des fans ».

« Whiplash » offre une fusion intense de puissance mélangée à une mélodie massive, c’est un délicieux avant-goût de ce que l’on peut attendre de « The Sky, The Earth & All Between » le 11ème album studio du groupe. Fin 2023, Architects avait commencé par révéler « Seeing Red », suivi par « Curse », en avril de cette année. A ce jour, ces deux singles ont accumulé plus de 70 millions de streams !

Depuis « the classic symptoms of a broken spirit », leur dernier album studio paru en 2022, Architects poursuit son ascension stratosphérique, s’imposant comme l’un des groupes de rock les plus importants à émerger du Royaume-Uni. Ces 12 derniers mois ont été consacrés à de nombreuses tournées, notamment en première partie de Metallica, un concert archi complet au Zénith de Paris, ainsi qu’une apparition au Download en 2023 et une place en tête d’affiche au Bloodstock Festival en Angleterre, puis au Motocultor, en France, en août dernier. La semaine dernière, le groupe a annoncé qu’il allait assurer la première partie de quatre concerts de Linkin Park en Allemagne en juin et juillet 2025.

Liste des titres :

1. Elegy

2. Whiplash

3. Blackhole

4. Everything Ends

5. Brain Dead (feat. House of Protection)

6. Evil Eyes

7. Landmines

8. Judgement Day (feat. Amira Elfeky)

9. Broken Mirror

10. Curse

11. Seeing Red

12. Chandelier

