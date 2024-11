Motionless In White de nouveau en France en février

Motionless In White vient d’annoncer une nouvelle tournée européenne qui passera par la France. Voici les dates de la tournée en compagnie de Fit For A King et Brand Of Sacrifice:

1/23 Hamburg, GER – Inselpark Arena

01/24 Berlin, GER – Columbiahalle

01/25 Warsaw, POL – Expo XXI

01/27 Prague, CZE – Sasazu

01/28 Vienna, AUT – Gasometer

01/29 Milan, ITA – Alcatraz

02/01 Zurich, SWI – Komplex 457

02/02 Lyon, FRA – Le Transbordeur

02/04 Barcelona, SPA – Razzmatazz

02/05 Madrid, SPA – La Riviera

02/07 Toulouse, FRA – Le Bikini

02/08 Paris, FRA – L’Olympia

02/10 Stuttgart, GER – LKA Longhorn

02/11 Wiesbaden, GER – Schlachthof

02/13 Brussels, BEL – AB

02/14 Tilburg, NET – 013

02/15 Cologne, GER – Palladium

02/18 Birmingham, UK – O2 Academy

02/19 Glasgow, UK – O2 Academy

02/21 Manchester, UK – O2 Victoria Warehouse

02/22 London, UK – O2 Academy Brixton

02/25 Helsinki, FIN – Ice Hall Black Box (no Brand Of Sacrifice)

