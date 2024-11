Coheed and Cambria annonce un nouvel album et dévoile un premier single en vidéo

Coheed and Cambria a annoncé la sortie de leur nouvel album intitulé The Father of Make Believe, prévu pour 2024. Ce disque s’inscrit dans l’univers narratif complexe de la saga The Amory Wars, fidèle à leur approche conceptuelle. Le premier single, « Searching for Tomorrow », est accompagné d’un clip et révèle un mélange d’éléments épiques et mélodiques, marque de fabrique du groupe.

Ce nouvel opus promet d’explorer des thèmes profonds tout en intégrant des sonorités à la fois progressives et accessibles, offrant ainsi une continuité musicale et narrative à leurs fans.

“The Father Of Make Believe” track listing:

01 – “Yesterday Lost”

02 – “Goodbye, Sunshine”

03 – “Searching For Tomorrow”

04 – “The Father Of Make Believe”

05 – “Meri Of Mercy”

06 – “Blind Side Sonny”

07 – “Play The Poet”

08 – “One Last Miracle”

09 – “Corner My Confidence”

10 – “Someone Who Can”

11 – “The Continuum I: Welcome To Forever, Mr. Nobody”

12 – “The Continuum II: The Flood”

13 – “The Continuum III: Tethered Together”

14 – “The Continuum IV: So It Goes”

