THE LORDS OF ALTAMONT annoncent de nouvelles dates pour leur toute dernière tournée européenne, avant que le quatuor ne retourne en studio.

The Lords Of Altamont European tour 2024

Oct. 22 – Djingel Djangel, Antwerpen (Be)

Oct. 23 – Le Bateau Ivre, Tours (Fr)

Oct. 24 – Musikam, La Meziere (Fr)

Oct. 25 – Rock Sea, St Gilles Croix De Vie (Fr)

Oct. 26 – Mac 3, Pessac (Fr)

Oct. 27 – El Paseo, Peyrestortes (Fr)

Oct. 28 – 16 Toneladas, Valencia (Es)

Oct. 29 – Estraperlo Club, Badalona (Es)

Oct. 30 – Gruta 77, Madrid (Es)

Oct. 31 – Mardi Gras, Coruna (Es)

Nov. 1 – Helldorado, Gasteiz (Es)

Nov. 2 – Moulin De Rousseau, Perigueux (Fr)

Nov. 3 – Ninkasi Cordeliers, Lyon (Fr)

Nov. 5 – Petit Bain, Paris (Fr)

Nov. 6 – Le Tetris, Le Havre (Fr)

Nov. 7 – Dbs’, Utrecht (NL)

