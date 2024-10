KLOGR dévoile un nouveau single en vidéo

KLOGR sortira son nouvel album « FRACTURED REALITIES » le 31 octobre prochain. Le groupe en dévoile un extrait en vidéo avec le titre « One Of Eight » à voir ci-dessous.

A voir en concert en France en support de EVERGREY & VIRTUAL SYMMETRY

16 novembre à Nantes/Le Ferrailleur

17 novembre à Paris/Petit Bain

