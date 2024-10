Coheed & Cambria dévoile « Blind Side Sonny » en vidéo

« Blind Side Sonny» est le premier extrait de la prochaine oeuvre de Coheed and Cambria. Après Vaxis Act Il : A Window of the Waking Mind sorti en 2022 et applaudi par la critique, « Blind Side Sonny » est sans doute le morceau le plus agressif que Coheed and Cambria ait réalisé à ce jour. Cette chanson courte et directe dévoile un tout nouveau « méchant » faisant partie de l’univers The Amory Wars/Vaxis du groupe, un « villain » que l’on peut insidieusement découvrir à travers le clip vidéo réalisé par Max Moore.

Au sujet de ce nouveau single, le chanteur Claudio Sanchez précise :

« Blind Side Sonny est une chanson sur la vengeance. Ce qui peut sembler être un choix innocent pour quelqu’un, peut devenir le terreau d’un malentendu malveillant pour quelqu’un d’autre et être ainsi être perçu comme votre pire ennemi. »

