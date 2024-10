Caliban dévoile en vidéo le nouveau single « Echoes »

Caliban dévoile en vidéo le nouveau single « Echoes » à voir ci-dessous.

Le groupe sera également en tournée le mois prochain avec With As I Lay Dying, Decapitated et OV Sulfur:

11/15 Würzburg, GER – Posthalle

11/16 Prague, CZE – Sasazu

11/18 Gothenburg, SWE – Film Studios

11/19 Oslo, NOR – Rockefeller

11/21 Helsinki, FIN – Kulttuuritalo

11/23 Stockholm, SWE – Fållan

11/24 Copenhagen, DEN – Amager Bio

11/25 Berlin, GER – Huxleys

11/26 Warsaw, POL – Progresja

11/27 Budapest, HUN – Barba Negra

11/28 Vienna, AUT – Gasometer

11/29 Munich, GER – Zenith

11/30 Milan, ITA – Alcatraz

12/01 Rome, ITA – Orion

12/03 Zürich, SWI – Xtra

12/04 Lyon, FRA – Transbordeur

12/05 Barcelona, SPA – Razzmatazz

12/06 Madrid, SPA – Riviera

12/08 Paris, FRA – Trianon

12/09 Saarbrücken, GER – E-Werk

12/10 Brussels, BEL – AB

12/11 Amsterdam, NET – Melkweg

12/13 Hamburg, GER – Inselpark Arena

12/14 Leipzig, GER – Haus Auensee

12/15 Oberhausen, GER – Turbinenhalle

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr